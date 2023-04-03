Кержаков назвал причину ухода из «Кармиотиссы»

рассказал, почему покинул пост главного тренера кипрской

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить.

В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда.

Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», — приводит слова российского специалиста Sports.ru.

${VrezNews1}

Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля. За семь матчей под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения..VrezNews1 /football/2023/04/02/kerzhakov/