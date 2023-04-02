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    Поттер: Я не люблю обвинять других, должен взять ответственность на себя

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    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:2) в матче 29-го тура АПЛ.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    «Самое важное число — то, которое оказалось не в нашу пользу. Нужно прибавлять.

    Игроки отдали все силы, брали на себя ответственность, старались, часто входили в штрафную, били, атаковали. Но первый пропущенный гол был очень плохим, и после него появились эмоции. Мы были разочарованы тем, что счет стал 0:1, но игроки отреагировали здорово. Второй гол тоже принес разочарование, поскольку мы хорошо начали второй тайм.

    Если взглянуть на любые статистические показатели, кроме главного, видно много хорошего. Но итог хорошим не ощущается.

    После поражений всегда наступает разочарование. Есть ощущение, что мы не сделали шага вперед. Посмотрим, что можно делать лучше. В защите мы оставляли много свободных зон, но и сами создавали моменты, выходили один на один. Однако в том, что касается важнейшего элемента, голов, мы стали вторыми в этой игре.

    Я не люблю обвинять других, я должен взять ответственность на себя. Мы — команда, мы должны быть едины. Мы побеждаем и проигрываем вместе.

    Мы оправимся и подготовимся к следующему матчу. Нужно дать ответ, это ясно», — приводит слова Поттера ВВС.

    Заработанные три очка позволили «Астон Вилле» набрать 41 очко и подняться на девятое место в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» осталось 38 пунктов и одиннадцатая строчка.

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