«Ювентус» — «Верона»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 28-го тура чемпионата Италиив родных стенах минимально переигралсо счетом 1:0.

Автором единственного гола в поединке стал Мойзе Кин с передачи Мануэля Локателли.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Верона 1:0 Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Хуан Куадрадо (Филип Костич, 65'), Николо Фаджоли, Enzo Barrenechea (Фабио Миретти, 46'), Мануэль Локателли, Маттиа Де Шильо, Мойзе Кин (Душан Влахович, 60'), Аркадиуш Милик (Анхель Ди Мария, 60') Верона: Адольфо Гайч, Кевин Ласанья (Сириль Нгонж, 77'), Ондрей Дуда, Фабио Депаоли (Josh Doig, 67'), Мигел Велозу (Симоне Верди, 66'), Адриен Тамез, Давиде Фараони (Филиппо Терраччано, 81'), Федерико Чеккерини (Хуан Давид Кабаль Мурильо, 66'), Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович, Лоренцо Монтипо Предупреждения: Фабио Депаоли (44'), Адольфо Гайч (58'), Мойзе Кин (59')

Календарь и таблица Серии А

Благодаря этой победе «Ювентус» набрал 44 очка и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице. У «Вероны» осталось 19 пунктов и восемнадцатая строчка.