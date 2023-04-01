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    Хлусевич: У нас куча моментов, просто не забиваем

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    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «0:0. Какие еще могут быть комментарии? У нас куча моментов, просто не забиваем.

    Промес? Даже не знаю, что случилось и насколько там все серьезно. Сейчас разговаривал — но не скажу, что на самом деле, не знаю.

    Да, были моменты, просто не забили. Где-то не хватило немного удачи, агрессии», — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

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    После этой игры «Спартак» набрал 41 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» 33 пункта и шестая строчка..VrezNews1 /football/2023/04/01/zobnin/

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