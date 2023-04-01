Бердыев: Есть удовлетворение от результата, как играли в меньшинстве

Главный тренервысказался после победы в 21‑м туре РПЛ над(2:0).

«Есть удовлетворение от результата, как играли в меньшинстве. Благодарен ребятам за самоотверженность, за правильные перестроения.

Если брать первый матч, который проиграли 0:4 "Оренбургу", безусловно, в первом тайме имели много моментов. Реализуй один — была бы другая игра. Но у нас дальше пошла авантюра. Что касается Воронежа (0:3) — там проиграли единоборства. Плюс отсутствие Нобоа и Дркушича сказывается. Для нас это большая потеря. Их в Воронеже не было.

Скоростей нам не хватает. Визуально видно, что в чем‑то уступаем, но у нас есть опытные игроки, которые умеют другие возможности. Есть стратегическая задача — молодых привлекать. Мы этим и занимаемся. Все тренеры умеют работать с молодежью. Но есть специфика — как подвести молодых. Мы потихоньку будем своих молодых подпускать», — цитирует Бердыева «Матч ТВ».

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на 8-е место в таблице РПЛ. В активе «Динамо» 35 очков и 4-я позиция.