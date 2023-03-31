«Арис» начал переговоры о выкупе Кокорина

Как сообщил Sport24, руководство «Ариса» инициировало переговоры с «Фиорентиной» касательно покупки нападающего

«Кипрская команда хотела подписать футболиста бесплатно, но "Фиорентина" хочет выручить деньги с перехода Кокорина. "Арис" уже сделал свое предложение итальянскому клубу. Команды активно ведут переговоры и вполне возможно, что совсем скоро сделка по выкупу Кокорина кипрской командой может быть закрыта», — цитирует Sport24 свой источник.

Россиянин выступает за клуб на правах аренды, которая была заключена прошлым летом.

В этом сезоне он сыграл за «Арис» 23 матча, в которых забил 11 голов и сделал пять голевых передач.