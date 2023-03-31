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    «Айнтрахт» и «Бохум» сыграли вничью

    «Айнтрахт» — «Бохум»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 26-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Майнц» сыграли вничью 1:1.

    «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»

    На гол Такумы Асано хозяева ответили точным ударом Рандаля Коло-Муани.

    Чемпионат Германии. 26-й тур
    Айнтрахт Ф — Бохум 1:1 (1:1, 0:0)
    Голы: Асано, 13 — 0:1; Коло-Муани, 22 — с пенальти — 1:1«Айнтрахт»: Трапп, Бута, Ндика, Хасебе, Якич, Макс, Гетце (Аларио, 79), Роде (Камада, 74), Соу, Борре, Коло-Муани«Бохум»: Бохум — Риманн, Стафилидис, Ордец (Шлоттербек, 64), Машович, Хайнц (Ламбропулос, 84), Остерхаге, Штегер (Цоллер, 84), Лосилла, Асано (Брошински, 84), Антви-Аджей, ХофманнПредупреждения: Соу (4), Лосилла (6), Ордец (21), Борре (71), Якич (81)

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    По итогам этой игры команда занимают следующие позиции: «Айнтрахт» (41 очко) — шестой, «Бохум» (26 пунктов) — четырнадцатый.

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