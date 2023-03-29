Скалони хочет, чтобы Месси продолжал играть и был счастлив

Главный тренер сборной Аргентиныответил на вопрос о будущемв национальной команде.

«Я не могу проникнуть в его мысли. Не знаю, о чем он думает и что собирается делать. Я хочу, чтобы он играл, был на поле, был счастлив. Я бы хотел, чтобы он продолжал играть.

102 гола? Надеюсь, их будет больше. Он заслужил всеобщее признание. Хорошо, что это произошло на аргентинской земле, это тоже имеет особое значение», — приводит слова Скалони tycsports.com.

Напомним, в спарринге против Кюрасао 35-летний Месси забил свой 100, 101 и 102-й голы за сборную Аргентины.