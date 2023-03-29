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    Скалони хочет, чтобы Месси продолжал играть и был счастлив

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси в национальной команде.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «Я не могу проникнуть в его мысли. Не знаю, о чем он думает и что собирается делать. Я хочу, чтобы он играл, был на поле, был счастлив. Я бы хотел, чтобы он продолжал играть.

    102 гола? Надеюсь, их будет больше. Он заслужил всеобщее признание. Хорошо, что это произошло на аргентинской земле, это тоже имеет особое значение», — приводит слова Скалони tycsports.com.

    Напомним, в спарринге против Кюрасао 35-летний Месси забил свой 100, 101 и 102-й голы за сборную Аргентины.

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