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    Футболисты сборной Перу подрались с испанскими полицейскими

    Футбол Сборная Перу Между тем Происшествия
    Игроки сборной Перу подрались с сотрудниками национальной полиции Испании, когда они прибыли в отель в преддверии товарищеского матча с Марокко в Мадриде.

    Сборная Перу
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    Сборная Перу

    Когда несколько футболистов подошли к болельщикам, поджидавших их возле отеля, несколько сотрудников полиции не узнали спортсменов и началась потасовка, в которой пострадали форвард Алекс Валера и защитник Йосимар Йотун.

    После этого за товарищей вступились вратарь Педро Гальесе и форвард Алекс Валера, с другой стороны вмешались коллеги полицейских. Вскоре конфликт удалось остановить.

    Матч Перу с Марокко пройдет 28 марта на «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:30 по московскому времени.

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