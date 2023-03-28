Футболисты сборной Перу подрались с испанскими полицейскими

Игроки сборнойподрались с сотрудниками национальной полиции Испании, когда они прибыли в отель в преддверии товарищеского матча с Марокко в Мадриде.

Когда несколько футболистов подошли к болельщикам, поджидавших их возле отеля, несколько сотрудников полиции не узнали спортсменов и началась потасовка, в которой пострадали форвард Алекс Валера и защитник Йосимар Йотун.

После этого за товарищей вступились вратарь Педро Гальесе и форвард Алекс Валера, с другой стороны вмешались коллеги полицейских. Вскоре конфликт удалось остановить.

Матч Перу с Марокко пройдет 28 марта на «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:30 по московскому времени.