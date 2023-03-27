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    Мартинес: Роналду очень важен для сборной Португалии

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия Сборная Люксембурга
    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил лидерские качества Криштиану Роналду в матчах отбора на Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Накануне португальцы разгромили Люксембург со счетом 6:0. Роналду в этой игре оформил дубль.

    «Я очень доволен. Важно помнить, что настрой игроков — это самое главное. Сегодня было важно с самого начала играть интенсивно, играть как команда, и мы это сделали.

    Люксембург всегда старается угрожать ворота соперников на своем поле. Но мы проявили отличные способности в сохранении концентрации. Я очень рад, но это только начало. Нам нужно много работать, чтобы стать лучше.

    Роналду очень важен для нас, у него уникальный опыт игры на международном уровне. Он важен, потому что является ориентиром в раздевалке команды, готов быть капитаном и вести сборную вперед», — цитирует Мартинеса Record.

    В следующем матче квалификации Евро-2024 португальцы сыграют с Боснией и Герцеговиной 17 июня.

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