Иванов заявил, что готов продать «Урал»

Президент «Урала»заявил, что при определенных обстоятельствах готов продать клуб.

«Каждый, у кого были деньги, так или иначе сталкивался с криминалитетом (в 90-е годы), какие‑то стрелки проходили, потому что кто‑то не поделился, а кто‑то продал что‑то не то. Конечно, все это было, нельзя забывать историю. Но ведь как‑то пережили эти годы.

Я создал мини‑футбольную команду "Синара" в 1992 году, потому что всю жизнь любил футбол, и у нас появилась возможность играть на первенство России.

Мне было проще в этом плане. Мы пришли на завод, а нас никто не знал. Кто мы для них такие? Спасибо директору Верх‑Исетского завода Владиславу Михайловичу Кавтреву, главе района Владимиру Андреевичу Терешкову — они в нас поверили, поддержали. Потом пришли бизнесмены, стали помогать футболу. Так и выжили.

Напрягала ли братва? Такого точно не было. Чем там в футболе мы могли поделиться с ними? (смеется).

Вот говорят, что клуб можно за миллиард купить. Приходите в "Урал", давайте 2–3 миллиарда, думаю, и правительство региона со спонсорами не откажутся, скажут: если сможете лучше руководить, принесете большие деньги и будете развивать футбол, пожалуйста — действуйте. Я только за! Но нет никого из желающих. В России не так много людей, готовых вкладывать в футбол — в нашей стране это пока не бизнес», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.