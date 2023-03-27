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    Иванов заявил, что готов продать «Урал»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что при определенных обстоятельствах готов продать клуб.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Каждый, у кого были деньги, так или иначе сталкивался с криминалитетом (в 90-е годы), какие‑то стрелки проходили, потому что кто‑то не поделился, а кто‑то продал что‑то не то. Конечно, все это было, нельзя забывать историю. Но ведь как‑то пережили эти годы.

    Я создал мини‑футбольную команду "Синара" в 1992 году, потому что всю жизнь любил футбол, и у нас появилась возможность играть на первенство России.

    Мне было проще в этом плане. Мы пришли на завод, а нас никто не знал. Кто мы для них такие? Спасибо директору Верх‑Исетского завода Владиславу Михайловичу Кавтреву, главе района Владимиру Андреевичу Терешкову — они в нас поверили, поддержали. Потом пришли бизнесмены, стали помогать футболу. Так и выжили.

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    • Напрягала ли братва? Такого точно не было. Чем там в футболе мы могли поделиться с ними? (смеется).

    Вот говорят, что клуб можно за миллиард купить. Приходите в "Урал", давайте 2–3 миллиарда, думаю, и правительство региона со спонсорами не откажутся, скажут: если сможете лучше руководить, принесете большие деньги и будете развивать футбол, пожалуйста — действуйте. Я только за! Но нет никого из желающих. В России не так много людей, готовых вкладывать в футбол — в нашей стране это пока не бизнес», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

    «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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