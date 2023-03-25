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    Ротань: Готовы показать замечательную игру против Англии

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    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань поделился мыслями о предстоящем поединке квалификации чемпионата Европы 2024 года со сборной Англии.

    Руслан Ротань
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    Руслан Ротань

    «Сейчас нет смысла говорить о нашем составе. Если даже Сака не передал Зинченко состав Англии, то мы также свой состав не будем называть. Мы его в голове сейчас имеем, но все его увидят завтра перед игрой. Игру с Англией на Евро я смотрел. Мы ее много раз просматривали, будем делать по ней выводы. Знаем, какая завтра будет атмосфера, мы знаем команду Англии. Мы мечтаем в таких матчах играть. Мы получаем удовольствие от таких матчей. Мы готовы показать замечательную игру и сразимся на поле за тот результат, который нас устроит.

    Да, молодежная сборная придает нам уверенности. Ее победа — это хороший знак. Я сейчас сконцентрирован на матче с Англией. Утром после игры я вылечу в Италию, в расположение молодежной сборной. А сейчас мы, то есть вся Украина, имеем ситуацию, из которой нам нужно выйти. Я не мог отказаться, когда мне предложили возглавить сборную на игру с Англией. Это было бы с моей стороны не патриотично. Концентрация на матче с Англией есть. А то, что будет дальше — будет дальше», — приводит слова Ротаня sport.ua.

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