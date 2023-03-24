Сенников: Экспериментальная оборона сборной России хорошо сыграла против Ирана

Бывший защитник «Локомотива»прокомментировал ничью в товарищеском матче между сборными(1:1).

Игра состоялась на стадионе в Тегеране. В первом тайме у россиян отличился Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Иранцы отыгрались после перерыва благодаря голу Тареми, который тоже точно пробил с пенальти.

«Начало было хорошее со стороны сборной России — играли быстро, создавали моменты. 30 минут первого тайма у команды Валерия Карпина получились.

Потом из‑за того, что повели, отдали инициативу. Опять же, иранцы играли дома. После 30‑й минуты они стали больше атаковать, создавать моменты.

Не могу сказать, что совсем недоволен игрой сборной. В определенных эпизодах ребята хорошо сыграли. Это касается и Матвея Сафонова, и экспериментальной линии обороны. Пропустить один мяч со спорного пенальти — это неплохо.

В соперниках была серьезная сборная. Предыдущие товарищеские матчи вызвали негатив из‑за того, что наша команда почти не создавала моментов. Сейчас уже была хорошая игра, был виден настрой, футболисты шли вперед при первой же возможности», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком.