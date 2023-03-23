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    Словения переиграла Казахстан в отборе на Евро-2024

    Казахстан — Словения: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Евро-2024 Сборная Словении Сборная Казахстана
    В матче первого тура группы Н отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года сборная Словении на выезде переиграла национальную команду Казахстана со счетом 2:1.

    Сборная Словении
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    Сборная Словении

    Победа словенцев получилась волевой. Открыли счет в поединке хозяева усилиями Максима Самородова, однако точные удары Давида Брекало и Зана Выпотника перевернули игру и принесли победу гостям.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
    Казахстан — Словения 1:2
    Голы: 1:0 Maksim Samorodov (24'), 1:1 David Brekalo (47'), 1:2 Zan Vipotnik (78') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Mikhail Gabyshev (Bagdat Kairov, 68'), Sergiy Maliy, Александр Марочкин, Марат Быстров (Temirlan Yerlanov, 79'), Yan Vorogovskiy, Рамазан Оразов, Асхат Тагыберген, Aslan Darabayev (Абзал Бейсебеков, 79'), Maksim Samorodov (Бауыржан Исламхан, 62'), Абат Аимбетов (Бактийор Зайнутдинов, 62') Словения: Беньямин Шешко, Zan Celar (Zan Vipotnik, 70'), Беньямин Вербич (Санди Ловрич, 70'), Йон Горенц-Станкович, Adam Gnezda Cerin, Петар Стоянович, Юре Балковец (Миха Зайц, 46'), Яка Бийол, Миха Блажич (David Brekalo, 5'), Жан Карничник, Ян Облак Предупреждения: Петар Стоянович (45'), Марат Быстров (55'), Рамазан Оразов (66')

    Таким образом, Словения набрала первые три очка. Также в группе Н находятся Дания, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино.

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