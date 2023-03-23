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    Бакаев: Матч с «Фенербахче» — хороший опыт для «Зенита»

    Футбол Зенит Фенербахче Товарищеские матчи
    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с турецким «Фенербахче».

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    «Встреча с "Фенербахче" будет очень интересной, все хотят ее сыграть. В данном случае — это хороший опыт для нас и возможность для "Зенита" сыграть на европейском уровне, где его привыкли видеть.

    И, конечно, очень хорошая, правильная история с той точки зрения, что встреча — благотворительная. Ведь принимая в ней участие, мы поможем людям. Так что плюсов очень много.

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    • Конечно, очень переживал и за Турцию, и за Сирию (после землетрясения — прим.), о которой тоже не стоит забывать. Ей, судя по новостям, не так много помогали. Очень тяжелая ситуация. Всем пострадавшим желаю здоровья.

    Конечно, хочется, чтобы болельщиков оказалось как можно больше. Тем более что вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения. Надеюсь, что будут и наши из Петербурга», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

    Матч между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет 23 марта в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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