Смородская заявила, что результаты товарищеских матчей сборной России не важны

Экс-президентвысказала мнение о потере ключевых игроков сборной России перед товарищескими матчами.

«Результат игр с Ираном и Ираком не важен. Ни на сколько! Поэтому для сборной России потеря Джикии, Дивеева, Головина и Миранчука будет ощущаться не так болезненно. Но ребят жаль, особенно Миранчука. Очередная травма — это уже какое-то невезение.

Да, Чалов в отличной форме, но у сборной есть главный тренер: говорить ему, кого вызывать и кто сильнее — неправильно. Нам кажется одно, а тренеру — другое. Карпин всё видит и знает. Дайте ему время», — сказала Смородская Чемпионату.

Первый товарищеский матч сборная России проведет против Ирана 23 марта В Тегеране. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

26 марта российская сборная проведет с Ираком в Санкт-Петербурге.