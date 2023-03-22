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    Смородская заявила, что результаты товарищеских матчей сборной России не важны

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о потере ключевых игроков сборной России перед товарищескими матчами.

    Ольга Смородская
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    Ольга Смородская

    «Результат игр с Ираном и Ираком не важен. Ни на сколько! Поэтому для сборной России потеря Джикии, Дивеева, Головина и Миранчука будет ощущаться не так болезненно. Но ребят жаль, особенно Миранчука. Очередная травма — это уже какое-то невезение.

    Да, Чалов в отличной форме, но у сборной есть главный тренер: говорить ему, кого вызывать и кто сильнее — неправильно. Нам кажется одно, а тренеру — другое. Карпин всё видит и знает. Дайте ему время», — сказала Смородская Чемпионату.

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