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    В «Оренбурге» прокомментировали решение клуба продавать билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей

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    10 апреля «Оренбург» примет «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ. Клуб принял решение продавать билеты на игру за 10 рублей.

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    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил такое решение желанием привлечь больше болельщиков.

    «Первая составляющая, почему мы приняли такую акцию — матч в понедельник в 19:00, то есть рабочий день. Вторая — в матче со "Спартаком" многие болельщики начали в день игры оформлять Fan ID. Сам лично встретил пару, которая оформляла карту болельщика на госуслугах, и они ждали, пока их в Москве зарегистрируют. Насколько известно, на регистрацию уходит 72 часа. Поэтому таким образом мы стимулируем людей оформить карту болельщика.

    Что из этого получится, пока сами не знаем. До 1 апреля продержим акцию, дальше будем смотреть по обстоятельствам. Долго совещались по этой теме, были разные варианты. Решили пойти именно таким путем», — цитирует Еремякина Sport24.

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