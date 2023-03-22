В «Оренбурге» прокомментировали решение клуба продавать билеты на матч с «Ростовом» за 10 рублей

10 апреля «Оренбург» примет «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ. Клуб принял решение продавать билеты на игру за 10 рублей.

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил такое решение желанием привлечь больше болельщиков.

«Первая составляющая, почему мы приняли такую акцию — матч в понедельник в 19:00, то есть рабочий день. Вторая — в матче со "Спартаком" многие болельщики начали в день игры оформлять Fan ID. Сам лично встретил пару, которая оформляла карту болельщика на госуслугах, и они ждали, пока их в Москве зарегистрируют. Насколько известно, на регистрацию уходит 72 часа. Поэтому таким образом мы стимулируем людей оформить карту болельщика.

Что из этого получится, пока сами не знаем. До 1 апреля продержим акцию, дальше будем смотреть по обстоятельствам. Долго совещались по этой теме, были разные варианты. Решили пойти именно таким путем», — цитирует Еремякина Sport24.