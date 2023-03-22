Гранат высказался о потерях ключевых игроков сборной России перед товарищескими матчами

Экс-защитник сборной Россииназвал отсутствие ключевых игроков национальной команды перед товарищескими матчами серьезной потерей.

«Дивеев, Джикия, Головин и Миранчук — серьёзные потери для России перед матчами с Ираном и Ираком. Сборную ждёт самый серьёзный соперник за последнее время. Хотелось бы увидеть команду в оптимальном составе.

В любом матче важен результат. Но хотелось бы отталкиваться от игры сборной, чтобы команда показывала интересный футбол», — сказал Гранат Чемпионату.

Сборная России проведет 2 товарищеским матча в марте. Первую встречу команда проведет 23 марта против сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта против Ирака в Санкт-Петербурге. Прогноз наших экспертов на этот матч можно посмотреть тут.