Ибрагимович о Евро-2024: В моем возрасте нельзя думать о будущем

Нападающий сборной Швецииподелился мыслями о своем возможном участии на Евро-2024 в составе команды.

«В моем возрасте нельзя думать о будущем, нужно думать о настоящем, хотя я — и прошлое, и настоящее, и будущее.

Если я буду чувствовать себя хорошо и меня выберет тренер, я помогу ему, команде и стране, и сделаю все возможное», — приводит слова Ибрагимовича L'Équipe.

Несмотря на недавнее восстановление после травмы, швед вызван на матчи отборочного цикла со сборными Бельгии (24 марта) и Азербайджана (27 марта).

Если 41-летний швед примет участие в предстоящем турнире, то побьет рекорд венгерского вратара Габора Кирая, который сыграл на Евро-2016 в 40 лет.