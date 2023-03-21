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    Ибрагимович о Евро-2024: В моем возрасте нельзя думать о будущем

    Футбол Сборная Швеции Евро-2024
    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мыслями о своем возможном участии на Евро-2024 в составе команды.

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    «В моем возрасте нельзя думать о будущем, нужно думать о настоящем, хотя я — и прошлое, и настоящее, и будущее.
    Если я буду чувствовать себя хорошо и меня выберет тренер, я помогу ему, команде и стране, и сделаю все возможное», — приводит слова Ибрагимовича L'Équipe.

    Несмотря на недавнее восстановление после травмы, швед вызван на матчи отборочного цикла со сборными Бельгии (24 марта) и Азербайджана (27 марта).

    Если 41-летний швед примет участие в предстоящем турнире, то побьет рекорд венгерского вратара Габора Кирая, который сыграл на Евро-2016 в 40 лет.

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