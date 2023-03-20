Тренер сборной Грузии: Считаю, что талантливые Сазонов и Гагнидзе нам очень помогут

Главный тренер сборной Грузиипрокомментировал вызов в национальную команду, представляющих московское

«Занимаюсь футболом, а не политикой. С моей точки зрения, эти два молодых и талантливых игрока нам очень помогут. Политические вопросы актуальны всегда, но в какой-то момент мне приходится разделять политику и футбол и думать об интересах сборной.

Мы несколько раз разговаривали с Сазоновым, и он сам изъявил желание играть в сборной Грузии. Мне этого было вполне достаточно. После этого приоритетом для меня будет то, насколько он готов к той или иной встрече. Если я увижу, что Саба готов сыграть против сборной Норвегии, то он выйдет на поле. Я очень рад, что он решил играть за сборную Грузии», — цитирует Саньоля «Спорт-Экспресс».

Сборная Грузии 25 марта проведет товарищеский матч против Монголии, а 28 марта встретится с Норвегией в первом матче отборочного этапа Евро-2024.