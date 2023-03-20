Инвестор «Химок» отреагировал на информацию о возможной смене тренера

Инвесторпрокомментировал информацию о возможной смене тренера в подмосковном клубе.

«Не знаком с Рашидом Рахимовым и у меня нет таких полномочий, чтобы вести переговоры. Насколько мне известно, никаких переговоров клуб не ведет. По-моему, Спартак Артурович полетел с командой на сборы.

Зачем менять тренера? Команда только начала играть. Все видели игру в меньшинстве с "Ростовом" и матч с "Зенитом". Да, к сожалению, результат отрицательный. Так что разговоры о смене тренера — неправда. К сожалению, "Химки" привлекают все слухи», — цитирует Садыгова Sport24.

После 20 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 13 очков в активе.