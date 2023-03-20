«Химки» могут уволить Гогниева и назначить Рахимова

рассматривают вариант отставки главного тренера

«Отставка Гогниева сейчас серьёзно рассматривается. Главный инвестор "Химок" Туфан Садыгов уже ведёт переговоры с Рашидом Рахимовым на предмет того, чтобы он возглавил команду.

Также ведутся переговоры с одним из сербских специалистов», — сказал источник в комментарии изданию «Чемпионат».

В настоящий момент «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 13 очков в 20 матчах.

В следующем туре соревнования «Химкам» предстоит сыграть с «Краснодаром».