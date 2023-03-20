Губерниев: Канчельскис превращается в абсолютного фрика

Известный комментаторпрокомментировал очередное заявление бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о договорных матчах на ЧМ-2018.

Кроме того, Губерниев высказался о том, что он якобы запрещал Канчельскису критиковать «Зенит» в эфире «Матч ТВ».

«Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже в "Status Quo" пели песни про "Манчестер Юнайтед": "Робсон, Канчельскис и Гиггз".

Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун.

Сложно представить, чтобы я просил не критиковать "Зенит". Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам — там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю!», — приводит слова Губерниева Sport24.