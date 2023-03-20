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    Губерниев: Канчельскис превращается в абсолютного фрика

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит Футбол на ТВ
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал очередное заявление бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о договорных матчах на ЧМ-2018.

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    Кроме того, Губерниев высказался о том, что он якобы запрещал Канчельскису критиковать «Зенит» в эфире «Матч ТВ».

    «Андрей Канчельскис был прекрасным футболистом, о котором даже в "Status Quo" пели песни про "Манчестер Юнайтед": "Робсон, Канчельскис и Гиггз".

    Сколько бы с ним ни виделся, вижу, как прекрасный когда-то футболист Канчельскис превращается в абсолютного фрика. Естественно, он врун.

    Сложно представить, чтобы я просил не критиковать "Зенит". Кто смотрит мои футбольные студии, я критикую всех, если они того заслуживают. И кто смотрит мои эфиры по биатлону и лыжам — там я тоже критикую высокопоставленных людей. Потому что работаю честно и свое дело знаю!», — приводит слова Губерниева Sport24.

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