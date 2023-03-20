«Чем опасен ребенок на футболе?» Глебов выступил за отмену Fan ID

Капитан «Ростова»в очередной раз высказался по поводу вреда Fan ID (паспорт болельщика).

На недавнем матче между «Ростовом» и «Химками» собралось меньше 1000 человек.

«Классика. Думаю, нечему удивляться. Это уже нормально для всех.

Я уже говорил об этом. Чем опасен ребенок на футболе?

Говорят, семимесячного ребенка не пустили? Что он может сделать? Петарду зажжет? Или что? Или массовую драку устроит?», — приводит слова Глебова журналист Севастиан Терлецкий.

С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.