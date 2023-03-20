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    • «Чем опасен ребенок на футболе?» Глебов выступил за отмену Fan ID
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    «Чем опасен ребенок на футболе?» Глебов выступил за отмену Fan ID

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    Капитан «Ростова» Данил Глебов в очередной раз высказался по поводу вреда Fan ID (паспорт болельщика).

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    На недавнем матче между «Ростовом» и «Химками» собралось меньше 1000 человек.

    «Классика. Думаю, нечему удивляться. Это уже нормально для всех.

    Я уже говорил об этом. Чем опасен ребенок на футболе?

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    • С начала сезона‑2022/2023 карта болельщика обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «Пари НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов‑на‑Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены подключились к проекту в декабре 2022 года.

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