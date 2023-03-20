«Барселона» — «Реал»: счет матча 2:1, обзор голов

Франк Кессье Фото: globallookpress.com
На автогол Рональда Араухо хозяева ответили точными ударами Серхи Роберто и Франка Кессье.
Футбол. Испания. Примера
Барселона — Реал Мадрид 2:1
Голы: 0:1 Рональд Араухо (автогол) (9'), 1:1 Серхи Роберто (45'), 2:1 Франк Кессье (90 + 2') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Серхи Роберто (Франк Кессье, 77'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 83'), Роберт Левандовски, Гави (Ансумане Фати, 90') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Федерико Вальверде (Марко Асенсио, 77'), Тони Кроос (Родриго, 62'), Эдуардо Камавинжа (Орельен Чуаэми, 76'), Лука Модрич (Даниель Себальос, 77'), Начо, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Начо Фернандес (18'), Рафаэл Диас (33'), Серхи Роберто (65'), Лука Модрич (70'), Алекс Бальде (90 + 6'), Ансумане Фати (90 + 7'), Даниель Себальос (90 + 7')
Календарь и таблица испанской Примеры
Таким образом, позиции команд остались прежними: «Барселона» (68 очков) — первая, «Реал» (56 баллов) — второй.