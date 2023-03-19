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    «Лацио» в большинстве одолел «Рому» в римском дерби

    «Лацио» — «Рома»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Рома
    В рамках 27-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби между «Лацио» и «Ромой». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «лациале».

    «Лацио» — «Рома»
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    «Лацио» — «Рома»

    Единственным голом в матче отметился Маттиа Цакканьи с передачи Фелипе Андерсона.

    Отметим, что «Рома» начиная с 32-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Рожера Ибаньеса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Рома 1:0
    Гол: 1:0 Маттиа Цаканьи (65') Лацио: Иван Проведель, Адам Марушич, Николо Казале, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай, Сергей Милинкович-Савич, Данило Катальди, Луис Альберто, Педро Родригес (Тома Башич, 89'), Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи (Маттео Канчелльери, 81') Рома: Андреа Белотти (Тэмми Абрахам, 67'), Лоренцо Пеллегрини (Ола Сольбаккен, 84'), Пауло Дибала (Диего Льоренте, 46'), Леонардо Спинаццола, Жоржиньо Вейналдум (Неманья Матич, 67'), Бриан Кристанте, Никола Залевский, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Рожер Ибаньес (8'), Луис Альберто (25'), Рожер Ибаньес (32'), Алессио Романьоли (59'), Бриан Кристанте (72'), Джанлука Манчини (81'), Маттео Канчелльери (89'), Тома Башич (90 + 2')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Лацио» набрать 52 очка и подняться на второе место в турнирной таблице. У «Ромы» осталось 47 пунктов и пятая строчка.

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