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    Гол Тимофеева принес «Ахмату» победу над «Крыльями»

    «Крылья Советов» — «Ахмат»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Ахмат» на выезде переиграл «Крылья Советов» со счетом 1:0 в рамках 20-го тура РПЛ.

    «Крылья Советов» — «Ахмат»
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    «Крылья Советов» — «Ахмат»

    Судьбу противостояния решил точный удар Артема Тимофеева с передачи Гамида Агаларова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Ахмат 0:1
    Гол: 0:1 Артём Тимофеев (46') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (Дмитрий Цыпченко, 76'), Garre B. (Владислав Шитов, 67'), Фернандо Костанца (Александар Чиркович, 67'), Александр Коваленко, Роман Ежов (Максим Витюгов, 66'), Pisarskiy V., Амар Рахманович (Николай Рассказов, 77') Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Андрей Семёнов (Зоран Нижич, 80'), Satara M., Евгений Харин, Лечи Садулаев (Владислав Карапузов, 69'), Владислав Камилов, Иван Олейников, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Гамид Агаларов (Владимир Ильин, ') Предупреждения: Александр Солдатенков (13'), Евгений Харин (55'), Артём Тимофеев (58'), Лечи Садулаев (62'), Владислав Карапузов (71'), Иван Ломаев (86'), (90+5')

    Таким образом, после этой игры команды занимают следующие позиции: «Ахмат» (32 очка) — шестой, «Крылья Советов» (20 пунктов) — двенадцатые.

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