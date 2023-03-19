Комличенко: Это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь

Нападающийдал комментарий относительно поединка против «Химок» (1:0).

«Секрет зарабатывания пенальти? Да нет секрета; вижу момент, что защитник уже готовится выносить мяч, и чуть‑чуть хитринка, наверное. Есть какой‑то навык, наверное, что я вижу этот момент, когда можно подставиться. Проблема для защитников в том, что они где‑то не видят меня, потому что я часто за спиной или еще где‑то нахожусь. Еще раз говорю, это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь. Можно ли наработать этот навык? Нет, может где‑то с опытом приходит. Тюкавин тоже хорошо умеет подставляться.

Счет недостаточный, согласен, нужно было намного раньше увеличивать счет, забивать и делать игру более спокойной. Мы сами недовольны игрой, Карпин кипит, я с ним полностью согласен. Может, сейчас будет какой‑то разбор, потому что надо уверенней обыгрывать такие команды, которые остаются в меньшинстве. Мы где‑то коллективно расслабились после удаления, мы должны увереннее выигрывать такие игры, — цитирует Комличенко "Матч ТВ".

После этого матча "Ростов" располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 41-м баллом в активе. "Химки" занимают 15-ю строчку (13).