Карпин: Всё не понравилось. После удаления у «Химок» всё — катастрофа

Главный тренерподвел итог матча 20‑го тура РПЛ против

«У нас 41 очко и какое‑то там место… Я больше отношу это к чуду, чем к заслугам. Ругал за игру? Можно сказать так. Всё не понравилось. После удаления у "Химок" всё — катастрофа.

Психология. Что еще может быть? На 30‑й минуте тумблер выключили. Что это? Если нет самоконтроля внутреннего, то тренер должен работать», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 41-м баллом в активе. «Химки» занимают 15-ю строчку (13).