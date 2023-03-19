Гогниев: Нужно поднимать уровень борьбы, сейчас на это смотреть тошно

Главный тренервысказался относительно матча 20‑го тура РПЛ против(0:1).

«Что комментировать? Пенальти, удаление. "Ростов" идет на втором месте и в каждой игре пробивает пенальти. Удаление — стечение обстоятельств. Для меня непонятно. Нужно играть в футбол и давать бороться. Если человек просто падает и кричит, все время — штрафной, пенальти. Не надо давать на голос, там просто крик был.

Футболисты у нас не сыгранные. Месяц в команде, и это все сказывается. Психология важная вещь. "Ростов" сколько в таком составе играет. И в такой ситуации давать преимущество и по счету еще. Чуть дотронулся — и тебе свистят. Почему это не обсуждаете?

Игроки у "Ростова" опытные. Видят, что каждый толчок из подзорной трубы рассматривается. Кричат так, будто что‑то случилось. Это футбол, а не балет. Нужно поднимать уровень борьбы, сейчас на это смотреть тошно. Люди ноги поджимают — пенальти. Скоро просто до штрафной дойти можно будет, чтобы фол заработать. Мы после удаления перестроились. И играли достойно», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 41-м баллом в активе. «Химки» занимают 15-ю строчку (13).