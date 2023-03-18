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    «Монца» и «Кремонезе» сыграли вничью

    «Монца» — «Кремонезе»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура итальянской Серии А «Монца» в родных стенах сыграла вничью с «Кремонезе» со счетом 1:1.

    «Монца» — «Кремонезе»
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    «Монца» — «Кремонезе»

    Оба мяча были забиты во втором тайме. На гол Даниэля Чиофани хозяева ответили точным ударом Карлоса Аугусто.

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Кремонезе 1:1
    Голы: 0:1 Даниэль Чофани (62'), 1:1 Карлос Аугусто (69') Монца: Микеле Ди Грегорио, Армандо Иццо (Филиппо Раноккья, 65'), Роб Холдинг, Лука Кальдирола, Патрик Чиурриа, Стефано Сенси (Андреа Кольпани, 78'), Маттео Пессина, Хосе Мачин (Валентин Антов, 65'), Карлос Аугусто, Джанлука Капрари (Дани Мота, 65'), Андреа Петанья (Кристиан Гиткьяер, 77') Кремонезе: Франк Тсаджут (Даниэль Чофани, 46'), Давид Окереке (Сирил Дессерт, 65'), Эмануэле Валери, Суалихо Мейте, Пабло Гальдамес (Марко Бенасси, 63'), Шарль Пикель (Алекс Феррари, 85'), Леонардо Серникола (Микеле Кастаньетти, 46'), Хоан Васкес, Маттео Бьянкетти, Эмануэль Айву, Марко Карнесекки Предупреждения: Маттео Пессина (25'), Леонардо Серникола (43'), Армандо Иццо (45 + 1'), Сирил Дессерт (68'), Шарль Пикель (71'), Маттео Бьянкетти (71'), Микеле Кастаньетти (73'), Валентин Антов (90 + 5')

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Монца» (34 очка) — тринадцатая, «Кремонезе» (13 пунктов) — девятнадцатый.

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