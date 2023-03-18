«Хоффенхайм» — «Герта»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 25-го тура немецкой Бундеслигипереигралсо счетом 3:1.

В составе хозяев ублем отметился Андрей Крамарич, еще один гол на счету Ильхаса Бегу. У гостей гол престижа на счету Стевана Йоветича.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Герта 3:1 Голы: 1:0 Андрей Крамарич (пенальти) (24'), 2:0 Андрей Крамарич (пенальти) (37'), 3:0 Ила Бебу (51'), 3:1 Стеван Йоветич (90 + 3') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт (Эрмин Бичакчич, 84'), Джон Брукс, Кевин Акпогума, Павел Кадержабек, Ангело Штиллер (Томас Делейни, 84'), Деннис Гайгер, Роберт Сков (Анхелиньо, 84'), Кристоф Баумгартнер (Мунас Даббур, 69'), Ила Бебу, Андрей Крамарич (Финн Оле Беккер, 76') Герта: Джессик Нганкам, Флориан Нидерлехнер (Доди Лукебакио, 46'), Максимилиан Миттельштедт, Суат Сердар (Вилфрид Канга Ака, 73'), Толга Джигерджи (Стеван Йоветич, 46'), Лука Тусар, Марко Рихтер (Кевин-Принс Боатенг, 65'), Марвин Платтенхардт (Джонджо Кенни, 65'), Филип Уремович, Агустин Рохель, Оливер Кристенсен Предупреждения: Марко Рихтер (27'), Джессик Нганкам (79'), Максимилиан Миттельштедт (86') Удаление: Мунас Даббур (71')

Благодаря этой победе «Хоффенйхайм» набрал 22 очка и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. У «Герты» 21 пункт и шестнадцатая строчка.

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В параллельной игре «Вольфсбург» на выезде оказался сильнее «Штутгарта» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил точный удар Омара Мармоша.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Вольфсбург 0:1 Гол: 0:1 Омар Мармуш (56') Штутгарт: Фабиан Бредлов, Вальдемар Антон (Йоша Вагноман, 62'), Константинос Мавропанос, Хироки Ито, Борна Соса, Ватару Эндо, Атакан Каразор (Энцо Мийо, 61'), Генки Харагути (Лука Пфайффер, 88'), Жил Диаш (Тангуй Кулибали, 62'), Силас Катомпа Мвумпа, Крис Фюрих (Тьягу Томаш, 62') Вольфсбург: Якуб Каминьский (Кевин Паредес, 58'), Омар Мармуш (Йонас Винд, 82'), Патрик Виммер (Боте Баку, 58'), Янник Герардт, Максимилиан Арнольд, Феликс Нмеча (Жозуа Гилявоги, 76'), Пауло Отавио (Себастиан Борнау, 81'), Микки ван де Вен, Максанс Лакруа, Килиан Фишер, Коэн Кастельс Предупреждение: Атакан Каразор (9')

По итогам этой игры «Вольфсбург» имеет в своем активе 38 очков и занимает седьмое место. У «Штутгарта» 20 баллов и последняя строчка.