Радимов: В матче ЦСКА — «Зенит» невозможно предсказать победителя

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча питерской команды с ЦСКА в чемпионате России.

«Если мы берем турнирную таблицу, то "Зенит" сильнее ЦСКА, это отражается в таблице, где "Зенит" занимает уверенную первую строчку.

Что касается последних результатов, то происходят плюс‑минус одинаковые вещи, ЦСКА в последнем матче это доказал, разгромив крепкую команду из Самары со счетом 4:0. На своем поле это довольно сильная команда.

Другое дело, что статистика последних лет показывает, что "Зенит" чаще оказывается победителем в очных встречах.

В данном конкретном матче невозможно предсказать победителя. И ЦСКА борется за медали, для них это важно — бороться за три очка на финише сезона. "Зенит" борется за чемпионство. Плюс для ЦСКА», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 19 марта в Москве, начало — в 19:30 мск.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 19 туров, ЦСКА находится на пятой строчке.