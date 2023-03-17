ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье
  • 10:55
    • Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор
    Все новости спорта

    Радимов: В матче ЦСКА — «Зенит» невозможно предсказать победителя

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит ЦСКА РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча питерской команды с ЦСКА в чемпионате России.

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    «Если мы берем турнирную таблицу, то "Зенит" сильнее ЦСКА, это отражается в таблице, где "Зенит" занимает уверенную первую строчку.

    Что касается последних результатов, то происходят плюс‑минус одинаковые вещи, ЦСКА в последнем матче это доказал, разгромив крепкую команду из Самары со счетом 4:0. На своем поле это довольно сильная команда.

    Другое дело, что статистика последних лет показывает, что "Зенит" чаще оказывается победителем в очных встречах.

  • Победили «Зенит» и арбитра. У «Динамо» отобрали в Петербурге железный пенальти
  • Реакция спортивных СМИ на очередной судейский скандал в российском футболе
  • Вчера

    • В данном конкретном матче невозможно предсказать победителя. И ЦСКА борется за медали, для них это важно — бороться за три очка на финише сезона. "Зенит" борется за чемпионство. Плюс для ЦСКА», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 19 марта в Москве, начало — в 19:30 мск.

    «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 19 туров, ЦСКА находится на пятой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Ньюкасл» в топ-4?
  • «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лион» оперативно обуздает «канареек»
  • «Лион» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локо» вывезет матч с далеким от прайма ЦСКА
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры