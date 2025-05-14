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    «Валенсия» не проиграет «Алавесу», «Реал» Мадрид и «Мальорка» обменяются голами

    Экспресс дня 14 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Карло Анчелотти
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионате Испании и Кубке Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Алавес» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Алавес» борется за выживание в Примере. Клуб находится недалеко от зоны вылета. «Алавес» набрал 35 очков в 35 встречах. На данный момент у команды 8 побед, 11 ничьих и 16 поражений.

    В последних шести матчах «Алавес» одержал две победы. Клубу удалось одолеть «Жирону» и «Реал Сосьедад». В мае «Алавес» сыграл вничью с «Атлетико», а также уступил «Атлетику».

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    • «Валенсия» находится на 11-й позиции. В активе команды 45 очков по итогам 35 матчей. «Валенсия» одержала 11 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

    В мае «Валенсия» выиграла оба матча. Клубу удалось победить «Лас-Пальмас» (3:2) и «Хетафе» (3:0). Получится ли снова завоевать три очка? Букмекеры верят в успех «Алавеса».

    Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.66.

    «Реал» Мадрид — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Реал» Мадрид ранее уступил «Барселоне» в ключевом матче за золото текущего сезона Примеры. Столичный клуб уже доигрывает сезон. Ниже второго места команда не опустится.

    Карло Анчелотти в скором времени присоединится к сборной Бразилии. «Реал» находится в ожидании нового тренера. Скорее всего, команду возглавит Хаби Алонсо. В матче с «Мальоркой» у мадридцев вряд ли возникнут проблемы.

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    «Мальорка» находится на 9-м месте в таблице. У клуба 47 набранных очков. Ранее «Мальорка» одержала 13 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В матче первого круга команды не выявили сильнейшего. Встреча состоялась 18 августа 2024 года. Поединок закончился вничью 1:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.87.

    «Милан» — «Болонья»

    Футбол. Кубок Италии

    «Милан» с 23 апреля исключительно побеждает. Выигрышная серия россонери составляет 4 матча. В мае команда уже успела обыграть «Дженоа» (2:1) и «Болонью» (3:1).

    Букмекеры не выделяют явного фаворита. У команд равные шансы на успех. В нынешнем сезоне Серии А клубы обменялись победами.

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    • «Болонья» в чемпионате Италии не выигрывает на протяжении трех матчей. В мае клуб сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), а также уступил «Милану» (1:3).

    В последних десяти матчах «Болонья» не пропустила лишь в одной встрече. Скорее всего, финальный поединок будет богатым на голы. Клубы забьют минимум два мяча.

    Ставка: ТБ 2 за 1.56.

    Общий коэффициент — 4.84.

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    Экспресс дня 14 мая: прогноз и ставка за 4.84, статистика, коэффициенты матча 14.05.202522:30. «Валенсия» не проиграет «Алавесу», «Реал» Мадрид и «Мальорка» обменяются голами
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