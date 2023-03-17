Эдегор объяснил вылет «Арсенала» из Лиги Европы

«Арсенал» проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:1, 3:5 по пенальти) в ответном матче.
«Я думаю, что мы делали достаточно по ходу некоторых отрезков игры, но большую часть матча мы провели не на своем уровне, показали явно не самый лучший наш футбол. В конце концов, это была напряженная игра, все могло сложиться в пользу любой из команд.
У них хорошая команда, мы знали это, мы были готовы. Сегодня дело было больше в нас самих, мы играли не так, как обычно, не с той энергией, что обычно. Теперь мы должны смотреть вперед.
Мы должны помнить, что это отличный сезон, это тяжелый удар — вылететь из этого соревнования. Но теперь мы с нетерпением ждем чемпионата, это все, что мы можем сейчас сделать.
Мы выигрываем и проигрываем вместе. Когда мы выигрываем, все счастливы, когда мы проигрываем, мы должны воспрянуть духом. Мы выигрываем и проигрываем вместе», — приводит слова норвежского футболиста BBC.