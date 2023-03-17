ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье
  • 10:55
    • Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор
    Все новости спорта

    Эдегор объяснил вылет «Арсенала» из Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Арсенал Спортинг Лиссабон Лига Европы
    Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал вылет команды из 1/8 финала Лиги Европы.

    Мартин Эдегор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор

    «Арсенал» проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:1, 3:5 по пенальти) в ответном матче.

    «Я думаю, что мы делали достаточно по ходу некоторых отрезков игры, но большую часть матча мы провели не на своем уровне, показали явно не самый лучший наш футбол. В конце концов, это была напряженная игра, все могло сложиться в пользу любой из команд.

    У них хорошая команда, мы знали это, мы были готовы. Сегодня дело было больше в нас самих, мы играли не так, как обычно, не с той энергией, что обычно. Теперь мы должны смотреть вперед.

  • Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
  • Читайте по теме

    • Мы должны помнить, что это отличный сезон, это тяжелый удар — вылететь из этого соревнования. Но теперь мы с нетерпением ждем чемпионата, это все, что мы можем сейчас сделать.

    Мы выигрываем и проигрываем вместе. Когда мы выигрываем, все счастливы, когда мы проигрываем, мы должны воспрянуть духом. Мы выигрываем и проигрываем вместе», — приводит слова норвежского футболиста BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Ньюкасл» в топ-4?
  • «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лион» оперативно обуздает «канареек»
  • «Лион» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Локо» вывезет матч с далеким от прайма ЦСКА
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры