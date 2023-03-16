Месси назвал свои условия для продления контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ»готов продлить контракт с парижанами, но при определенных условиях, сообщает Marca.

По данным издания, футболист продолжит выступать за французский клуб, если «ПСЖ» будет и дальше возглавлять Кристоф Гальтье, а также если парижане усилятся в летнее трансферное окно.

Кроме того, аргентинец должен быть уверен, что клуб сможет продлить с ним контракт в условиях ограничений со стороны финансового фэйр-плей.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Месси провел 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач.