Семак: У «Зенита» стоит задача побеждать всегда. Конечно, мы расстроены вылетом

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Что касается Кубка, то у "Зенита" стоит задача побеждать всегда. Мы стараемся максимум для него. В предыдущие годы график той же Лиге чемпионов не позволял нам постоянно подходить в хорошей готовности к Кубку.
Сейчас все хотят выиграть этот трофей. Особенно когда у которых выиграть чемпионат шансов маловато. Конечно, мы расстроены вылетом», — цитирует Семака «Чемпионат».
«Динамо» выиграло по пенальти со счетом 5:4. Команда Славиши Йокановича сыграет в полуфинале турнира.