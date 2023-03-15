ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеХроника крушения ПСЖ. Почему фиаско парижан в Лиге чемпионов было неизбежным
    Все новости спорта

    Семак: У «Зенита» стоит задача побеждать всегда. Конечно, мы расстроены вылетом

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Зенит Динамо
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет из Кубка России после поражения от московского «Динамо» в серии пенальти.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Что касается Кубка, то у "Зенита" стоит задача побеждать всегда. Мы стараемся максимум для него. В предыдущие годы график той же Лиге чемпионов не позволял нам постоянно подходить в хорошей готовности к Кубку.

    Сейчас все хотят выиграть этот трофей. Особенно когда у которых выиграть чемпионат шансов маловато. Конечно, мы расстроены вылетом», — цитирует Семака «Чемпионат».

    «Динамо» выиграло по пенальти со счетом 5:4. Команда Славиши Йокановича сыграет в полуфинале турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у англичан в Мадриде?
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Давидович-Фокина может прервать победную серию Медведева
  • Медведев — Давидович-Фокина. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бетис — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Металлист — Александрия
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры