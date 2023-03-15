Семак: У «Зенита» стоит задача побеждать всегда. Конечно, мы расстроены вылетом

Главный тренер «Зенита»прокомментировал вылет из Кубка России после поражения от московского «Динамо» в серии пенальти.

«Что касается Кубка, то у "Зенита" стоит задача побеждать всегда. Мы стараемся максимум для него. В предыдущие годы график той же Лиге чемпионов не позволял нам постоянно подходить в хорошей готовности к Кубку.

Сейчас все хотят выиграть этот трофей. Особенно когда у которых выиграть чемпионат шансов маловато. Конечно, мы расстроены вылетом», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Динамо» выиграло по пенальти со счетом 5:4. Команда Славиши Йокановича сыграет в полуфинале турнира.