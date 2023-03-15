ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР
    Все новости спорта

    Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин готов вернуться в Россию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Панатинаикос
    Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин признался, что в будущем может вернуться в Россию.

    Юрий Лодыгин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Лодыгин

    «Если бы прямо сейчас мне предстояло снова поехать в Россию — без проблем. Даже когда ездил в Тулу, мне там было очень комфортно.

    Достопримечательности в Греции уже превратились для меня в обыденность. Но все это заманивает в любом случае. Но, если ты проезжаешь и видишь Акрополь или другие знаковые места, чувствуешь эту мощь. Мне нравится.

  • Избежали «технаря». «Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону»
  • Нелепое кубковое фиаско «железнодорожников» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • Но мне везде будет интересно. Главное, чтобы компания была хорошая. Отправь меня куда хочешь — если я буду с семьей и друзьями, я хорошо проведу время», — приводит слова Лодыгина Sport24.

    Ранее Лодыгин выступал в России за «Зенит» и тульский «Арсенал».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у англичан в Мадриде?
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» выиграет, но «Динамо» не даст уйти в отрыв
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры