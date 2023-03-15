Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин готов вернуться в Россию

Голкипер «Панатинаикоса»признался, что в будущем может вернуться в Россию.

«Если бы прямо сейчас мне предстояло снова поехать в Россию — без проблем. Даже когда ездил в Тулу, мне там было очень комфортно.

Достопримечательности в Греции уже превратились для меня в обыденность. Но все это заманивает в любом случае. Но, если ты проезжаешь и видишь Акрополь или другие знаковые места, чувствуешь эту мощь. Мне нравится.

Но мне везде будет интересно. Главное, чтобы компания была хорошая. Отправь меня куда хочешь — если я буду с семьей и друзьями, я хорошо проведу время», — приводит слова Лодыгина Sport24.

Ранее Лодыгин выступал в России за «Зенит» и тульский «Арсенал».