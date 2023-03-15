Иванов: Судей надо поддерживать, убрать систему VAR

Президент екатеринбургскоговысказался о судействе в российском футболе.

«У нас есть ряд опытных арбитров, которые закончили с судейством. Арбитры — тоже люди, нам надо выработать систему. Ведь во всех чемпионатах есть такая проблема. Судья — это расстрельная должность, они такие же люди, которые могут ошибаться. Я всегда был против системы VAR, потому что судьи, как и футболисты, могут ошибаться. Люди с метра не попадают, хотя тренируются, а мы на судей давим. Пресса давит, все их давят, разные комитеты им разное говорят, они мечутся, не знают, что делать. Разные рекомендации звучат — вот как им быть? Это очень тяжёлая работа.

Считаю, что их надо поддерживать, убрать систему VAR. Пускай они ошибаются. Если мы вспомним, тот же Пьерлуиджи Коллина больше лошади наваливал, но он же всегда был невозмутим. Да, ошибался, но в другую сторону он никогда не делал ничего, а в остальное время он делал всё правильно. У нас же судья думает: "Ох, я ошибся, значит, надо другой команде помогать". Жалко мне их иногда бывает. Они те самые люди, которых в нашем футболе все критикуют», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».