Иванов назвал Гончаренко топовым тренером

Президентвысказался о работе главного тренера команды

«Я приглашал Виктора Михайловича для результата. Мы все помним, в каком плачевном состоянии была команда, сколько у нас было очков, как мы соревновались с "Торпедо" за предпоследнее и последнее места.

Так что мы хотели, чтобы команда изменилась, и команда изменила игру, тренер свою задачу выполняет. Я всегда знал, что Виктор Михайлович — топовый тренер, у нас таких мало, честно сказать», — приводит слова Иванова РИА Новости.

В настоящий момент «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.