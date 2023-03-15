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    Иванов назвал Гончаренко топовым тренером

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Я приглашал Виктора Михайловича для результата. Мы все помним, в каком плачевном состоянии была команда, сколько у нас было очков, как мы соревновались с "Торпедо" за предпоследнее и последнее места.

    Так что мы хотели, чтобы команда изменилась, и команда изменила игру, тренер свою задачу выполняет. Я всегда знал, что Виктор Михайлович — топовый тренер, у нас таких мало, честно сказать», — приводит слова Иванова РИА Новости.

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