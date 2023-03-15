ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус Жуниор и Рональд Араухо Араухо против Винисиуса — ключевая дуэль Эль Класико. Защитник «Барсы» стал главной проблемой «Реала»
    Все новости спорта

    Холанн: Я стараюсь помочь клубу выиграть Лигу чемпионов в первый раз

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о целях «горожан» в Лиге чемпионов.

    Эрлинг Холанн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн

    «Чувствую ли я давление? Сложный вопрос, потому что, ответив на него, я могу легко попасть в заголовки (улыбается). Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов и другие трофеи.

    "Ман Сити" выиграл АПЛ четыре раза за последние пять лет, так что меня купили не для победы в АПЛ. Поэтому... Можете прочитать ответ между строк.

    Я стараюсь помочь клубу развиваться еще сильнее, чтобы он смог выиграть Лигу чемпионов в первый раз», — сказал Холанн Джейми Каррагеру после матча.

    В нынешнем сезоне форвард сыграл 6 матчей в ЛЧ и забил 10 голов. В премьер-лиге Холанн провел 26 матчей и забил 28 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у англичан в Мадриде?
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Зенит» выиграет, но «Динамо» не даст уйти в отрыв
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференварош — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры