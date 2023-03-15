Холанн: Я стараюсь помочь клубу выиграть Лигу чемпионов в первый раз

Нападающийрассказал о целях «горожан» в Лиге чемпионов.

«Чувствую ли я давление? Сложный вопрос, потому что, ответив на него, я могу легко попасть в заголовки (улыбается). Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов и другие трофеи.

"Ман Сити" выиграл АПЛ четыре раза за последние пять лет, так что меня купили не для победы в АПЛ. Поэтому... Можете прочитать ответ между строк.

Я стараюсь помочь клубу развиваться еще сильнее, чтобы он смог выиграть Лигу чемпионов в первый раз», — сказал Холанн Джейми Каррагеру после матча.

В нынешнем сезоне форвард сыграл 6 матчей в ЛЧ и забил 10 голов. В премьер-лиге Холанн провел 26 матчей и забил 28 голов.