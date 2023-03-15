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    Гладилин: Гончаренко грамотно строит игру «Урала»

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Урал
    Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру «красно-белых» и «Урала» (1:1) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

    Валерий Гладилин
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    Валерий Гладилин

    «Уральская команда заслуживает уважения: уже вторую игру показывают достойный результат и ни в чём не уступают "Спартаку". Гончаренко хорошо изучил стиль и игроков соперника. Главный тренер очень грамотно строит игру.

    Шансы "Спартака" на выход в финал не понизились. Клуб ставит задачу выиграть Кубок — так и должно быть.

    Когда "Спартак" повёл в счёте, надо было реализовывать моменты. Но не получилось. Зато "Урал" смог сравнять счёт и довести игру до результата, который их устраивает.

    В ответной игре преимущество будет у "Урала": всё-таки играют дома и при своих болельщиках. Но по классу и подбору футболистов "Спартак" выше — команда Абаскаля всё равно обязана проходить в финал», — сказал Гладилин Чемпионату.

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