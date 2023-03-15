Гладилин: Гончаренко грамотно строит игру «Урала»

Экс-тренероценил игру «красно-белых» и(1:1) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Уральская команда заслуживает уважения: уже вторую игру показывают достойный результат и ни в чём не уступают "Спартаку". Гончаренко хорошо изучил стиль и игроков соперника. Главный тренер очень грамотно строит игру.

Шансы "Спартака" на выход в финал не понизились. Клуб ставит задачу выиграть Кубок — так и должно быть.

Когда "Спартак" повёл в счёте, надо было реализовывать моменты. Но не получилось. Зато "Урал" смог сравнять счёт и довести игру до результата, который их устраивает.

В ответной игре преимущество будет у "Урала": всё-таки играют дома и при своих болельщиках. Но по классу и подбору футболистов "Спартак" выше — команда Абаскаля всё равно обязана проходить в финал», — сказал Гладилин Чемпионату.

В ответном матче полуфинала Кубка России «Урал» и «Спартак» сыграют 4 апреля в Екатеринбурге.