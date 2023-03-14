«Спартак» — «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Спартак» сумел выйти вперед в первом тайме после гола Квинси Промеса. Автором результативной передачи стал Томаш Тавареш.
Счет 1:0 продержался до 67-й минуты пока Юрий Железнов его не сравнял.
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Спартак — Урал 1:1
Голы: 1:0 Квинси Промес (21'), 1:1 Юрий Железнов (67') Спартак: Георгий Джикия, Михаил Игнатов (Антон Зиньковский, 69'), Даниил Хлусевич (Даниил Денисов, 46'), Руслан Литвинов, Александр Максименко, Кристофер Мартинс Перейра, Павел Маслов, Павел Мелёшин, Квинси Промес, Данил Пруцев (Роман Зобнин, 46'), Tavares T. Урал: Begic S., Андрей Егорычев (Эрик Бикфалви, 64'), Filipenko E., Goglichidze L., Алексей Каштанов (Tatarinov E., 64'), Kulakov D., Даниэль Мишкич, Илья Помазун, Фаниль Сунгатулин (Алексей Мамин, 86'), Vloet R. (Вячеслав Подберёзкин, 75'), Александр Юшин (Юрий Железнов, 64') Предупреждения: Андрей Егорычев (51'), Илья Помазун (83')
Таким образом, команды провели ничейный первый матч в серии. Ответная игра состоится 4 апреля в Екатеринбурге.