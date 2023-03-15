Джикия о матче с «Уралом»: Результат не тот, который хотелось бы

Капитан «Спартака»после домашнего матча с(1:1) в Кубке России пожаловался на качество газона на «Открытие Арене».

«Судейство не комментирую. Что касается состояния поля, то не хочется говорить о нем, ведь за ним смотрят наши ребята и делают всё возможное, чтобы оно было лучше. Нет сомнений, что будет лучше, но то, что над ним надо поработать, — факт.

Результат не тот, который хотелось бы. Но ничего страшного. Есть вторая игра. Всё только начинается. Удержать счет не получилось, потому что пропустили нелепый гол, не реализовали свои моменты», — приводит слова Джикии «Матч ТВ».

Ответный матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится 5 апреля в Екатеринбурге.