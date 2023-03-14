«Реал» продолжает погоню за «Барселоной»

Первая тройка испанского чемпионата выиграла свои матчи и увеличила преимущество от остальной группы команд. В комфортных условиях находятся «Барселона», «Реал» и «Атлетико» из Мадрида.

Изменения в турнирной таблице

Верхняя часть турнирной таблицы не поменялась в плане перестановок команд Примеры. А вот на дне — изменения есть.

«Севилья», к примеру сделала большой рывок вверх, поднявшись с 17-го места на 13-е. А вот «Валенсия» покинула зону вылета, «летучие мыши» поднялись на две ступеньки и расположились на 17-й позиции.

Календарь и таблица испанской Примеры

От успеха «Севильи» и «Валенсии» пострадали четыре команды чемпионата Испании. Минус два места для «Эспаньола» и теперь коллектив занимает 15 место. «Кадис» потерял всего одну позицию и расположился на 16-м. В зону вылета свалился «Хетафе» (18 место).

Топ-3

Открывает топ-список в испанском чемпионате «Барселона». В 25 туре «сине-гранатовые» с минимальным счётом переиграли «Атлетик» из Бильбао (1:0). Единственный и победный мяч за каталонцев забил Рафинья на 45-й минуте поединка.

«Барселона» — лидер Примеры, набрав 65 очков, команда в этом сезоне одержала 21 победы, 2 встречи завершились вничью и 2 проиграли.

Марко Асенсио globallookpress.com

На втором (!) месте идёт «Реал». «Сливочные» дома уничтожили «Эспаньол» (3:1), в составе победителей голами отметились Винисиус Жуниор, Эдер Милитан и Марко Асенсио. Таким образом «галактикос» набрали 56 баллов, а это на 9 пунктов меньше, чем у «Барселоны».

От грандов испанского футбола сильно отстал «Атлетико». Но в последнем матче 25 тура «матрасники» обязаны были побеждать и выполнили свою задачу, переиграв «Жирону» (1:0). Победный гол на 91-й минуте забил Альваро Мората.

Еврокубковая зона

Дальше идёт группа команд, которая может подключиться к топ-3 испанского чемпионата и занять место мадридского «Атлетико». Итак, На 4-м месте расположился «Реал Сосьедад», «баски» в рамках минувшего тура поделили очки с «Мальоркой» (1:1). У РС — 45 набранных очков.

На три пункта меньше у «Бетиса» — команда заняла пятую строчку в таблице. Игра против шестого «Вильярреала» заняла 40 минут и завершилась голевой ничьей (1:1).

Тур № 26

«Барселона» против «Реала» — центральный поединок 26 тура, игра запланирована на 19 марта. У мадридского «Атлетико» будет встреча с «Валенсией». Эта игра состоится в субботу, 18 марта.

«Бетис» дома сыграет с «Мальоркой», а «Вильярреал» отправится в гости к «Осасуне».

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Матчи 25 тура чемпионата Испании пройдут с 17 по 19 марта.