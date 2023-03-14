Гончаренко доволен результатом матча со «Спартаком»

Главный тренер «Урала»высказался о ничье со «Спартаком» (1:1) в матче Кубка России.

«Более точно скажу после ответного матча. Мы проявили характер, смогли изменить ситуацию. Наверно да, доволен.

Железнов? Надо понять, чтобы в таком ритме играть, надо в таком ритме тренироваться. Моментами он дает слабину, поэтому не так часто играет. Наверное, простой посыл для него.

Об ответной игре со "Спартаком" пока не думаем. У нас календарь — "Динамо", "Зенит", думаем пока как восстановить команду», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

5 апреля команды сыграют в Екатеринбурге, чтобы решить судьбу путевки в финал.