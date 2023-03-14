ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло Анчелотти — основной кандидат на пост главного тренера сборной БразилииИностранец в сборной Бразилии — неизбежность. В стране не осталось топ-тренеров
    Все новости спорта

    Гончаренко доволен результатом матча со «Спартаком»

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Урал Спартак
    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о ничье со «Спартаком» (1:1) в матче Кубка России.

    Виктор Гончаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко

    «Более точно скажу после ответного матча. Мы проявили характер, смогли изменить ситуацию. Наверно да, доволен.

    Железнов? Надо понять, чтобы в таком ритме играть, надо в таком ритме тренироваться. Моментами он дает слабину, поэтому не так часто играет. Наверное, простой посыл для него.

    Об ответной игре со "Спартаком" пока не думаем. У нас календарь — "Динамо", "Зенит", думаем пока как восстановить команду», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

    5 апреля команды сыграют в Екатеринбурге, чтобы решить судьбу путевки в финал.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» вновь будет удачен с нижегородцами
  • «Пари НН» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Реал» не сможет обыграть «Ливерпуль» во втором матче
  • «Реал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • «Наполи» снова уверенно обыграет «Айнтрахт»
  • «Наполи» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Реал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Наполи — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Портленд — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •
  • Прогноз на матч Финикс — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры