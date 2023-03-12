«Зенит» — «Химки»: счет 3:2, обзор голов

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги междузавершился победой питерской команды со счетом 3:2.

На дубль Малкома гости ответили двумя точными ударами Бутты Магомедова. Все решилось в компенсированное арбитром время, когда точный удар Густаво Мантуана принес питерцам победу.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Химки 3:2 Голы: 1:0 Малком (19'), 2:0 Малком (55'), 2:1 Magomedov B. (75'), 3:2 Густаво Мантуан (90+2') Зенит: Вильмар Барриос (Клаудиньо, 40'), Матео Кассьерра (Густаво Мантуан, 72'), Вячеслав Караваев (Арсен Адамов, 87'), Михаил Кержаков, Далер Кузяев (Данил Круговой, 87'), Малком, Андрей Мостовой (Александр Ерохин, 72'), Robert Renan, Родриго, Дуглас Сантос, Вендел Химки: Antic N. (Брайан Идову, 60'), Bikel J., Golubovic P., Gonzalez C., Gudiev V., Владимир Хубулов (Александр Руденко, 60'), Leo Andrade, Magomedov B., Marcos Guilherme (Илья Садыгов, 76'), Melentijevic S. (Гбане Мори, 61'), Резиуан Мирзов (Kobesov D., 69') Предупреждения: Melentijevic S. (50'), Брайан Идову (79'), Михаил Кержаков (85'), Густаво Мантуан (90+2')

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Таким образом, «Зенит» вновь увеличил отрыв от второго «Спартака» до восьми пунктов. У «Химок» лишь 13 баллов и предпоследняя позиция.