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    Семак: Счет 2:0 — скользкий

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    Наставник Зенита« Сергей Семак подвел итог матча против "Химок" (3:2) в 19-м туре чемпионата России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    "Это была не лучшая наша игра. Тем не менее создали много моментов, но вместо того, чтобы забить третий мяч и закончить игру, мы невероятно легко пропустили два мяча. Хотя не вспомню ни одного острого момента, где бы мы плохо сыграли или дали сопернику что‑то создать. Два мяч пришли неоткуда. Проанализируем и посмотрим, что не так. Для команды это будет урок, чтобы не расслабляться. Счет 2:0 — скользкий.

    Рад, что мы смогли проявить характер и выиграть игру. Те футболисты, которые вышли на замену, поучаствовали в забитом мяче", — приводит слова Семака "Матч ТВ".

    Таким образом, "Зенит" вновь увеличил отрыв от второго "Спартака" до восьми пунктов. У "Химок" лишь 13 баллов и предпоследняя позиция.

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