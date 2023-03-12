Семак: Счет 2:0 — скользкий

Наставник Зенита« Сергей Семак подвел итог матча против "Химок" (3:2) в 19-м туре чемпионата России.

"Это была не лучшая наша игра. Тем не менее создали много моментов, но вместо того, чтобы забить третий мяч и закончить игру, мы невероятно легко пропустили два мяча. Хотя не вспомню ни одного острого момента, где бы мы плохо сыграли или дали сопернику что‑то создать. Два мяч пришли неоткуда. Проанализируем и посмотрим, что не так. Для команды это будет урок, чтобы не расслабляться. Счет 2:0 — скользкий.

Рад, что мы смогли проявить характер и выиграть игру. Те футболисты, которые вышли на замену, поучаствовали в забитом мяче", — приводит слова Семака "Матч ТВ".

Таким образом, "Зенит" вновь увеличил отрыв от второго "Спартака" до восьми пунктов. У "Химок" лишь 13 баллов и предпоследняя позиция.