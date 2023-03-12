Радимов: Игроки «Зенита» стали ходить пешком, этого футбол не прощает

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов подвел итог матча питерской команды против подмосковных «Химок» (3:2).

«Яркий пример того, как нельзя бросать играть. Они стали ходить пешком, этого футбол не прощает. Разница в классе космическая, это сказалось. Но то, как они бросили играть, ни в какие ворота не лезет.

С одной стороны, жаль, что "Химки" потеряли очки и не набрали ничего. Пенальти был очевидный, даже не знаю, что смотрел там судья», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Таким образом, «Зенит» вновь увеличил отрыв от второго «Спартака» до восьми пунктов. У «Химок» лишь 13 баллов и предпоследняя позиция.