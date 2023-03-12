Малком: Не думаю, что мы можем позволять себе играть так, как мы это делали последние минуты

Нападающий петербургскогоотреагировал на победу своей команды в матче 19-го тура РПЛ против подмосковных(3:2).

«Сложный матч. Мы были готовы к тому, что соперник будет играть на контратаках. Хорошо, что забили быстрый гол. Во втором тайме чуть‑чуть стали упускать инициативу, в итоге все перевернулось, соперник сравнял счет. Не думаю, что мы можем позволять себе играть так, как мы это делали последние минуты. Немного не хватало концентрации, но очень рад за Густаво, он вышел и забил победный мяч. Нужно перевести дух, провести работу над ошибками, но я не очень доволен качеством игры.

Мы часто отрабатываем на тренировках врывание крайних защитников. Молодец Арсен. Рад за него, что он смог отдать голевую передачу. Мы счастливы, что победили.

Сто игр за "Зенит" — это особенное чувство. Впервые в карьере я за какой‑либо клуб провожу 100 матчей. Счастлив, что это произошло в "Зените", где с первого момента я был хорошо принят. Благодарен болельщикам, тренерскому штабу, партнерам по команде. Их доверие приводит к тому, что я показываю лучшую игру. Это останется в моей памяти», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Таким образом, «Зенит» вновь увеличил отрыв от второго «Спартака» до восьми пунктов. У «Химок» лишь 13 баллов и предпоследняя позиция.